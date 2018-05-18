Застрявшая в унитазе общежития белка переполошила студентов

В Лондоне белка застряла в туалете студенческого общежития. Как сообщает Metro, студентам пришлось прибегнуть к помощи спасателей, чтобы достать животное,передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Офицер Королевского общества защиты животных от жестокого обращения Кирсти Гиллард, приехавшая на вызов студентов, предположила, что белка залезла в здание через отверстие в крыше и упала в унитаз через дыру в потолке.

"К счастью, животное не поранилось, и я смогла выпустить его в ближайшем парке", - рассказала Гиллард. Перед тем как грызуна отпустили, офицер тщательно высушила его полотенцем.

Гиллард призналась, что этот случай стал самым необычным в ее карьере: до этого ей приходилось спасать застрявшую в раковине летучую мышь, однако инцидент с белкой, по ее словам, отобрал пальму первенства.

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