В Швейцарии полиция задержала мужчину в костюме Дэдпула - ФОТО

Швейцарские полицейские задержали мужчину, который был одет в костюм Дэдпула. Об этом сообщает 20 Minuten, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что полицейские получили сообщение, что мужчина вооружен. У него на самом деле были два пистолета, которые оказались муляжами. Как выяснилось позднее, мужчина надел костюм персонажа, чтобы вместе с другом посмотреть фильм "Дэдпул 2".

Ранее вторая часть фильма "Дэдпул" попала в число самых ожидаемых кинопремьер весны и лета. Вселенная комиксов Marvel представлена сразу тремя супергеройскими фильмами: "Мстители: Война бесконечности", "Дэдпул 2" и "Человек-муравей и Оса".

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