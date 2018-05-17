Афганские военные отбили наступление талибов на западе страны
17 мая 2018 21:11 171
Афганские военные отбили крупное наступление талибов на западе Афганистана, целью которого был город Фарах - административный центр одноименной провинции, заявила журналистам пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Фарах не пал. На этой неделе силы национальной обороны безопасности Афганистана при поддержке воздушных сил и советников США разгромили крупное наступление "Талибан"* в городе Фарах на западе Афганистана", - заявила Уайт журналистам.
Она подтвердила, что город находится под контролем афганских сил.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!