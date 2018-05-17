В Армении госпитализировали 90 работников винодельческой компании

Около 100 сотрудников винодельческого предприятия госпитализированы в Армавирской области Армении, сообщили в пресс-службе МЧС страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Семнадцатого мая в 18.34 поступило сообщение о госпитализации с признаками пищевого отравления 90 сотрудников действующего близ села Аревадашт винодельческого ЗАО Tierras De Armenia", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

По данным пресс-службы, 20 человек были выписаны сразу же после получения соответствующей медицинской помощи. "На данный момент лечение в больницах городов Армавир и Мецамор получают 60 больных", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что обстоятельства выясняются.

Компания Tierras De Armenia принадлежит аргентинскому предпринимателю Эдуардо Эрнекяну.