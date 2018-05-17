США ввели санкции против ряда лиц и компаний, связанных с "Хезболлах"
17 мая 2018 22:35 176
Министерство финансов США ввело санкции в отношении двух граждан Ливана и пяти компаний, которые, согласно данным ведомства, связаны с "Хезболлах", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Санкции введены в отношении Мухаммеда Баззи и Абдуллы Сафи аль Дина, а также компаний Africa Middle East Investment Holding Sal, Car Escort Services S.A.L., Euro African Group Ltd, Global Trading Group NV, Premier Investment Group Sal, говорится в документах, опубликованных на сайте ведомства.
В результате все финансовые операции с этими физическими и юридическими лицами в юрисдикции США, с гражданами США или при их участии запрещены.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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