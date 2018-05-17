Белый дом: Трамп имел право назвать "животными" мигрантов-бандитов

Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп имел полное право назвать "животными" членов иммигрантских преступных группировок, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Трамп употребил слово "животные" в Калифорнии на встрече с местными властями. На вопрос о членах банд Трамп сказал, что США пытаются остановить многих людей, пытающихся проникнуть на их территорию. "Вы не поверите, насколько это плохие люди. Это не люди, это животные", - сказал Трамп.

Демократы обрушились с критикой на президента, заявив, что он говорил обо всех иммигрантах.

Однако, по словам Сандерс, Трамп говорил лишь о членах жестоких банд, включая печально знаменитую MS-13 ("Мара Сальватруча").

В США семь штатов требуют отменить программу защиты мигрантов от депортации

"Если либералы и СМИ хотят защищать МS-13, всегда пожалуйста. Я думаю, что термин "животное" заходит недостаточно далеко. МС-13 совершили ужасные действия", - заявила Сандерс. Она упомянула об изменении беременной женщины бейсбольными битами и о похищении и изнасиловании 14-летней девочки, которые совершили члены этой банды.

"Думаю, что президент должен использовать свою платформу и все, что он может делать по закону, чтобы остановить подобных ужасных, ужасных, отвратительных людей", - заключила Сандерс.