В Москве подонок до полусмерти избил пожилую женщину - ВИДЕО - ФОТО

17 мая 2018 22:38

На юге Москвы разыгралась кровавая драма - поздним вечером 25-летний парень от нечего делать избил 65-летнюю женщину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Сначала молодчик избивал пенсионерку кулаками, а когда повалил на землю - принялся добивать ногами. Но и этого ему оказалось мало, и он нанес несколько ударов своей жертве отверткой.

Несмотря на зверское избиение, бабушка Наталья Борисенко выжила, однако находится в реанимации, за ее жизнь борются врачи.

Нападавший мужчина - Владислав Бричкин - задержан и дает показания в полиции. Задержать его помогла молодая женщина, на которую в тот же вечер напал душегуб.

В отличие от бабушки, девушка смогла вырваться и забежать в торговый центр. Она подбежала к охранникам и вызвала полицию. Через час Влада задержали, пишет Mash.

Пострадавших могло быть больше - сейчас полицейские опрашивают еще нескольких девушек, на которых попытался напасть Бричкин. Им повезло - они смогли убежать.

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