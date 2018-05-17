В Сирии задержали 70 французских военнослужащих

Сирийские правительственные войска задержали и допросили группу примерно из 70 французских военнослужащих. Об этом со ссылкой на "достоверные источники" сообщает турецкое агентство Anadolu, передает Day.Az со ссылкой на РБК. По его данным, инцидент произошел в районе Эль-Камышлы провинции Хасеке на северо-востоке страны.



По информации собеседников Anadolu, на территорию Сирии французские военные прибыли в колонне из 20 машин для поддержки представителей курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) и "Рабочей партии Курдистана" (PKK). При этом, "вместо того чтобы заехать в Эль-Камышлы через подконтрольный YPG/PKK КПП, французские военные вышли на объездную дорогу и таким образом попали на блокпост режима [президента Сирии] Башара Асада", указали источники Anadolu. По их данным, военные направлялись из провинции Хасеке в провинцию Дейр-эз-Зор.



После задержания к блокпосту, где оказались военнослужащие, прибыли представители курдских отрядов, рассказали источники турецкого агентства. Они отметили, что в райцентр Эль-Камышлы колонна, прибывшая в Сирию из Франции, смогла попасть только после того, как члены YPG/PKK подтвердили, что французские военные оказывают им поддержку.



