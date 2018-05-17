Трамп: В КНДР не будет "ливийского сценария"

В КНДР не будет "ливийского сценария", производство там будет выстроено по образу Южной Кореи, если Вашингтону и Пхеньяну удастся договориться, заявил в четверг журналистам президент США Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В Ливии мы уничтожили страну... Не было договоренностей, чтобы оставить Каддафи. Ливийская модель была совсем другой, чем то, что будет с Ким Чен Ыном. Он будет там, будет в стране, будет управлять страной. Его страна будет очень богатой. Это будет южнокорейская модель в плане производства", - сказал Трамп.

Трамп сказал, что был против операций в Ливии и Ираке. По его словам, с тех пор на эти цели на Ближнем Востоке было потрачено семь триллионов долларов. Как отметил президент, это все равно что "выбрасывать деньги в окно".

"И посмотрите, где мы сейчас. Это довольно грустно", - добавил Трамп.