Путин: Террористы сложили оружие в ключевых точках Сирии

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Сирии Башаром Асадом в Сочи сообщил, что террористы сложили оружие в ключевых точках Сирии, это позволило прекратить их функционирование около Дамаска, сообщается на сайте Кремля, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Террористы сложили оружие в ключевых точках Сирии, что позволило восстановить инфраструктуру Сирии, отодвинуть их, практически прекратить их функционирование вблизи сирийской столицы", - сказал Путин на встрече с Асадом.

Кроме того, Путин отметил, что "сейчас, после этих военных успехов, безусловно, созданы дополнительные условия для возобновления полноформатного политического процесса".