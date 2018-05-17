Путин: Террористы сложили оружие в ключевых точках Сирии
17 мая 2018 23:05 207
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Сирии Башаром Асадом в Сочи сообщил, что террористы сложили оружие в ключевых точках Сирии, это позволило прекратить их функционирование около Дамаска, сообщается на сайте Кремля, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Террористы сложили оружие в ключевых точках Сирии, что позволило восстановить инфраструктуру Сирии, отодвинуть их, практически прекратить их функционирование вблизи сирийской столицы", - сказал Путин на встрече с Асадом.
Кроме того, Путин отметил, что "сейчас, после этих военных успехов, безусловно, созданы дополнительные условия для возобновления полноформатного политического процесса".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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