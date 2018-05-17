Эрдоган назвал количество уничтоженных террористов с начала операции «Оливковая ветвь»

С начала операции "Оливковая ветвь" нейтрализовано 4464 террориста, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам главы турецкого государства, еще 403 террориста ликвидированы ВС Турции на севере Ирака.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Отметим, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции осовободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.