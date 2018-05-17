Хосеп Гвардиола продлил контракт с "Манчестер Сити"
17 мая 2018 23:28 139
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола продлил контракт до 2021 года, сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Прежнее соглашение с 47-летним испанским специалистом было рассчитано до лета 2019 года.
"Я счастлив, это удовольствие иметь возможность работать здесь, - заявил Гвардиола. - Каждый день я получаю удовольствие от работы с нашими игроками, и мы постараемся в ближайшие годы сделать все, что в наших силах".
"Манчестер Сити" под руководством Гвардиолы, возглавляющего "горожан" с лета 2016 года, стал чемпионом Англии и обладателем Кубка футбольной лиги в сезоне-2017/18. А в Лиге чемпионов дошел до четвертьфинала, где проиграл "Ливерпулю".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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