Путин: Иностранные вооруженные силы должны выводиться из Сирии
17 мая 2018 23:29 160
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем Сирии Башаром Асадом заявил, что в связи с успехом сирийской армии в борьбе с терроризмом и началом политического процесса иностранные вооруженные силы должны выводиться из САР, сообщается на сайте Кремля, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Исходим из того, что в связи со значительными победами и успехом сирийской армии в борьбе с терроризмом, с началом более активной части, с началом политического процесса в его более активной фазе иностранные вооруженные силы будут выводиться с территории Сирийской Арабской Республики", - сказал Путин на встрече с Асадом.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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