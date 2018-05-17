Путин: Иностранные вооруженные силы должны выводиться из Сирии

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем Сирии Башаром Асадом заявил, что в связи с успехом сирийской армии в борьбе с терроризмом и началом политического процесса иностранные вооруженные силы должны выводиться из САР, сообщается на сайте Кремля, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Исходим из того, что в связи со значительными победами и успехом сирийской армии в борьбе с терроризмом, с началом более активной части, с началом политического процесса в его более активной фазе иностранные вооруженные силы будут выводиться с территории Сирийской Арабской Республики", - сказал Путин на встрече с Асадом.