Трамп пожертвовал зарплату министерству по делам ветеранов
Президент США Дональд Трамп пожертвовал зарплату за январь-март министерству по делам ветеранов, сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"В соответствии со своим обещанием в ходе предвыборной кампании президент жертвует свою зарплату (на благотворительность)... Свой заработок за I квартал 2018 года он пожертвовал министерству по делам ветеранов на их медицинские программы", - сказала Сандерс журналистам.
Трамп был известен до избрания президентом прежде всего как бизнесмен и шоумен. Считается, что он миллиардер, но большинство экспертов сомневаются, что его состояние достигает 10 миллиардов долларов, как заявляет сам Трамп. Журнал Forbes оценивает состояние Трампа в 3,7 миллиарда долларов.
Зарплата президента США составляет 400 тысяч долларов в год, американский лидер также может распоряжаться счетом на личные расходы в 50 тысяч долларов в год, ему доступен фонд оплаты поездок на 100 тысяч долларов и 19 тысяч долларов в год на развлечения. Помимо этого, на безопасность и поездки президента, в том числе и в отпуск, тратятся десятки миллионов долларов в год.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Трамп обсуждает с партнерами закупки российского газа Германией
Сенат США утвердил Джину Хаспел на посту директора ЦРУ
УЕФА назвал символическую сборную Лиги Европы
В Пентагоне прокомментировали усиление охраны посольств США
-
17 Май 07:05 17 626
-
17 Май 09:35 6 664
-
17 Май 17:54 6 372
-
17 Май 13:06 5 087
-
17 Май 16:24 3 835