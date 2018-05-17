В Пентагоне прокомментировали усиление охраны посольств США

Официальный представитель Пентагона Дана Уайт назвала причину усиления охраны посольств Соединенных Штатов в некоторых странах. Об этом сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Это связано с повышенными требованиями к безопасности", - сказала Уайт.

По ее словам, дополнительные отряды морпехов, которые прибыли на территорию посольств США в Израиле и Турции, уже находились там до этого.

Уайт также добавили, что Пентагон не получал запросов на предоставление дополнительной охраны для посольств США.

Она также подчеркнула, что это не связано с событиями в секторе Газа.

Ранее СМИ сообщили, что США усилили охрану своих посольств в Иордании, Израиле и Турции.

Как отмечалось, в американские посольства прибыли несколько десятков морских пехотинцев.