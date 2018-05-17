УЕФА назвал символическую сборную Лиги Европы
УЕФА назвал символическую сборную Лиги Европы по итогам сезона-2017/18, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. В команду из 18 человек вошли игроки, которые, по мнению экспертов УЕФА, лучше остальных выступили в нынешнем турнире:
вратари - Ян Облак ("Атлетико"), Руй Патрисиу ("Спортинг");
защитники - Леонардо Бонуччи ("Милан"), Диего Годин ("Атлетико"), Штефан Ляйнер ("Ред Булл Зальцбург"), Луис Густаво ("Марсель"), Буна Сарр ("Марсель");
полузащитники - Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Наби Кейта ("РБ Лейпциг"), Диади Самассеку ("Ред Булл Зальцбург"), Коке, Сауль, Габи (все - "Атлетико");
нападающие - Желсон Мартинш ("Спортинг"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Чиро Иммобиле ("Лацио"), Димитри Пайет ("Марсель"), Тимо Вернер ("РБ Лейпциг").
Напомним, что 16 мая в Лионе состоялся финальный матч Лиги Европы, в котором сошлись испанский "Атлетико" и французский "Марсель". Поединок завершился победой мадридского клуба - 3:0. Таким образом, "Атлетико" третий раз в своей истории выиграл Лигу Европы, после побед в 2010 и 2012 годах.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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