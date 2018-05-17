Сенат США утвердил Джину Хаспел на посту директора ЦРУ
Сенат США в четверг утвердил Джину Хаспел на пост директора Центрального разведывательного управления страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
За кандидатуру Хаспел, которую ранее в сенат внес президент Дональд Трамп, высказались большинство из 100 сенаторов.
Хаспел стала первой женщиной, которая возглавила ЦРУ - одно из главных разведывательных ведомств в США. До этого она занимала должность заместителя директора, когда управление возглавлял Майк Помпео до его утверждения на должность госсекретаря США.
Обсуждение в сенате проходило на фоне обвинений в адрес Хаспел о ее причастности к пыткам подозреваемых в терроризме в начале 2000-х. Однако в итоге большинство законодателей не сочли ее действия препятствием для занятия должности директора ЦРУ.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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