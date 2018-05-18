В США школьный автобус перевернулся на крышу: есть жертвы
18 мая 2018 06:58 189
В американском штате Нью-Джерси школьный автобус, который вез детей на экскурсию, и самосвал столкнулись на загородном шоссе, в результате автобус перевернулся на крышу и получил значительные повреждения, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Сейчас точное количество пострадавших неизвестно.
По меньшей мере десять детей доставили St. Clare's Dover Hospital и St. Clare's Denville Hospital.
ДТП взяла под свой контроль Национальная комиссия по безопасности дорожного движения в США.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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