В США школьный автобус перевернулся на крышу: есть жертвы

18 мая 2018 06:58

В американском штате Нью-Джерси школьный автобус, который вез детей на экскурсию, и самосвал столкнулись на загородном шоссе, в результате автобус перевернулся на крышу и получил значительные повреждения, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Сейчас точное количество пострадавших неизвестно.

По меньшей мере десять детей доставили St. Clare's Dover Hospital и St. Clare's Denville Hospital.

ДТП взяла под свой контроль Национальная комиссия по безопасности дорожного движения в США.

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