Мексика заявила протест США в связи с высказываниями Трампа о мигрантах

Правительство Мексики в четверг заявило протест США в связи с недавними высказываниями президента Дональда Трампа о мигрантах, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает МИД Мексики, нота была вручена госдепартаменту посольством страны в Вашингтоне. "Утверждения американского президента абсолютно неприемлемы, так как создают враждебный климат для мексиканцев, находящихся в США", - говорится в коммюнике мексиканского дипломатического ведомства.

Ранее Трамп назвал некоторых мигрантов, которые незаконно въезжают в его страну, "животными".

По мнению МИД Мексики, данные слова Трампа нарушают права человека в отношении мигрантов и принцип взаимной ответственности, который должен присутствовать в двусторонних отношениях.