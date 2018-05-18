Мексика заявила протест США в связи с высказываниями Трампа о мигрантах
18 мая 2018 06:59 203
Правительство Мексики в четверг заявило протест США в связи с недавними высказываниями президента Дональда Трампа о мигрантах, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщает МИД Мексики, нота была вручена госдепартаменту посольством страны в Вашингтоне. "Утверждения американского президента абсолютно неприемлемы, так как создают враждебный климат для мексиканцев, находящихся в США", - говорится в коммюнике мексиканского дипломатического ведомства.
Ранее Трамп назвал некоторых мигрантов, которые незаконно въезжают в его страну, "животными".
По мнению МИД Мексики, данные слова Трампа нарушают права человека в отношении мигрантов и принцип взаимной ответственности, который должен присутствовать в двусторонних отношениях.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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