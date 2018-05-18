Уникальный голубой бриллиант продали за 6,7 млн долларов

олубой бриллиант, который в разное время принадлежал разным королевским домам Европы, был продан на аукционе Sotheby's в Женеве за 6,7 млн долларов. Камень весом 6,16 карата был добыт на известных алмазных приисках Голконда в Индии, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Алмаз редкого оттенка был подарен на свадьбу итальянской принцессе Изабелле Фарнезе, когда в 1714 году она стала второй женой короля Испании Филипа V. Затем драгоценность 300 лет передавалась по наследству и становилась собственностью королевских домов Франции, Италии и Австрии. По информации аукционного дома, камень украшал диадему королевы Франции Марии-Антуанетты.

Торги длились всего четыре минуты, при этом покупатель предпочел сохранить анонимность.

"Мы не сомневались в хорошем результате, но начальная стоимость была 3,5 млн долларов, а в итоге камень был продан за 6,7 млн долларов. Так что результат превзошел ожидания, - сказала специалист по ювелирным изделиям Sotheby's Даниэла Маскетти. - Хорошие камни, прекрасно задуманные, прекрасно исполненные, с характерными особенностями, выполненные в определенное время, хорошо продаются".