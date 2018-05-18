Всемирный банк пообещал поддерживать реформы Узбекистана

Глава Всемирного банка (ВБ) Джим Ён Ким встретился в четверг в американской столице с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и заявил о готовности продолжать оказывать поддержку проведению реформ в государстве. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении ВБ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я очень впечатлен масштабом и амбициозностью реформ в Узбекистане. ВБ продолжит оказание экспертного и финансового содействия амбициозной программе развития страны и усилиям, предпринимаемым правительством с целью построения более оптимистичного будущего для народа Узбекистана", - отметил Джим Ён Ким. Он обсудил с Мирзиёевым социально-экономические преобразования в Узбекистане.

ВБ в рамках встречи предоставил Ташкенту займ на сумму в $940 млн для "финансирования четырех новых проектов в области повышения энергоэффективности, садоводства и услуг экстренной медицинской помощи". Данный займ увеличил проектный портфель Всемирного банка в Узбекистане до $2,8 млрд долларов. Средства выделяются на поддержку проектов в том числе и в области развития транспорта, образования, сельского хозяйства, ирригации и водоснабжения.

Как отметил банк, республика "достигла быстрого прогресса в осуществлении ключевых реформ". "За последний год правительство приняло ряд ключевых мер, направленных на трансформацию национальной экономики путем либерализации валютного рынка, устранения барьеров для торговли и инвестиций, совершенствования законодательства, регулирующего вопросы ведения бизнеса, а также открытие рынков для привлечения инвестиций частного сектора и увеличения экспорта", - говорится в документе.

Организация сотрудничает с Ташкентом в деле "модернизации и диверсификации сельскохозяйственного сектора", в котором работают миллионы граждан. "Узбекистан находится на правильном пути. Осуществляемые смелые экономические и социальные реформы, улучшение деловой среды и усиление соответствующих государственных институтов будут способствовать привлечению инвестиций частного сектора, созданию рабочих мест, а также помогут стране войти в число ведущих экономик Центральной Азии и мира", - отметил Джим Ён Ким.