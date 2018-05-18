У экс-премьера Малайзии изъяли более 280 коробок с наличностью и драгоценностями

Полиция Малайзии изъяла из квартир, принадлежащих экс-премьеру Наджибу Разаку, более 280 коробок с наличностью, драгоценностями, элитными часами, а также коллекцию из несколько десятков эксклюзивных сумок Hermes. Об этом сообщает в пятницу газета The Straits Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, все это обнаружили в трех апартаментах в одном из элитных жилых комплексов Куала-Лумпура. Как рассказал начальник управления по расследования экономических преступлений Амар Сингх, полиции пришлось задействовать пять грузовиков, чтобы вывести изъятые вещи. "На данный момент не можем назвать точную сумму изъятой наличности, поскольку продолжается подсчет", - сказал полицейский, добавив также, что "было обнаружено большое количество драгоценностей".

Обыски в резиденции, квартирах Наджиба начались с вечера среды, их продолжили ночью.

Новый премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, победивший на недавних парламентских выборах, пообещал расследовать хищения в государственном инвестиционном фонде 1MDB, который был создан Наджибом в 2009 году. Впервые информация о нецелевом использовании средств в размере $4,5 миллиарда появилась в 2015 году, тогда же на счетах экс-премьера было обнаружено почти $700 млн, которые, как выяснилось, были переведены со счетов фонда. Во время следствия он объяснил, что средства были перечислены саудовской королевской семьей на политические нужды возглавляемой им партией. На этом разбирательства в Малайзии были прекращены, материалы засекречены и не были переданы на слушания в парламент, на чем настаивала оппозиция.