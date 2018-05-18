В Израиле назвали условие урегулирования конфликта с Палестиной

Израиль исключает возможность мирного урегулирования конфликта с Палестиной, если Иерусалим не будет столицей еврейского государства, заявил министр по делам Иерусалима Зеев Элькин, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам абсурдно утверждать, что после переноса посольства США в Иерусалим, которое вызвало неоднозначную реакцию в мире, мирное урегулирование ближневосточного конфликта больше невозможно.

"Не будет мирного урегулирования, в рамках которого Иерусалим не будет столицей Израиля. Как раз отказ от переноса посольства создает у палестинцев иллюзию, что возможен вариант мирного урегулирования, при котором возможен отказ Израиля от столицы в Иерусалиме. Ни одно израильское правительство на это не пойдет", - заявил Элькин в интервью газете "Известия".

По его словам, перенос посольства в Иерусалим повышает шанс на мирное урегулирование, потому что заставляет палестинскую сторону понять, что Израиль не собирается отказываться от права на Иерусалим.

Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое располагалось в Тель-Авиве. Это событие состоялось 14 мая, в день 70-летия образования Израиля. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.

Израиль считает Иерусалим, включая его арабские районы, своей единой и неделимой столицей. Палестинцы претендуют на создание в восточной части города, занятой израильтянами в ходе войны 1967 года, столицы своего государства.