Другу парижского террориста предъявили обвинения

Другу выходца из Чечни Хамзата Азимова, который 12 мая напал с ножом на прохожих в Париже, предъявили обвинения в принадлежности к террористической группировке, готовившей нападения, сообщает Franceinfo со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Абдул Хаким А., друг нападавшего, обвинен в "террористическом преступном заговоре", - говорится в твиттере Franceinfo.

Ранее сообщалось, что в Париже неизвестный с ножом напал на прохожих. Позже полиция заявила, что в результате нападения один человек умер, еще четверо получили ранения разной степени тяжести. Также позднее стало известно, что нападение совершил выходец из Чечни.