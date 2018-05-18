Другу парижского террориста предъявили обвинения
18 мая 2018 07:45 195
Другу выходца из Чечни Хамзата Азимова, который 12 мая напал с ножом на прохожих в Париже, предъявили обвинения в принадлежности к террористической группировке, готовившей нападения, сообщает Franceinfo со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Абдул Хаким А., друг нападавшего, обвинен в "террористическом преступном заговоре", - говорится в твиттере Franceinfo.
Ранее сообщалось, что в Париже неизвестный с ножом напал на прохожих. Позже полиция заявила, что в результате нападения один человек умер, еще четверо получили ранения разной степени тяжести. Также позднее стало известно, что нападение совершил выходец из Чечни.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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