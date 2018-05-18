В России выпал снег

В Красноярске идет небольшой снег, сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сейчас в Красноярске идет небольшой снег, однако снежного покрова на земле нет. Снег тут же тает. Для резко континентального климата это нормальное явление. Твердые осадки считаются нормой вплоть до начала июня", - сказал собеседник агентства.

Синоптики сообщили, что подобные погодные явления наблюдались в Красноярске в 2010 году 20 мая, в 2016 году 19 мая и в 2013 году 4 июня. Корреспондент РИА новости передает, что сейчас в центральной части города снег перестал идти, осадки переместились в северо-западные микрорайоны.

По информации ведомства, сейчас в Красноярске около нуля. В городе в пятницу прогнозируется мокрый снег, переменный ветер до девяти метров в секунду, температура составит +6...+8 градусов.