В России выпал снег
В Красноярске идет небольшой снег, сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Сейчас в Красноярске идет небольшой снег, однако снежного покрова на земле нет. Снег тут же тает. Для резко континентального климата это нормальное явление. Твердые осадки считаются нормой вплоть до начала июня", - сказал собеседник агентства.
Синоптики сообщили, что подобные погодные явления наблюдались в Красноярске в 2010 году 20 мая, в 2016 году 19 мая и в 2013 году 4 июня. Корреспондент РИА новости передает, что сейчас в центральной части города снег перестал идти, осадки переместились в северо-западные микрорайоны.
По информации ведомства, сейчас в Красноярске около нуля. В городе в пятницу прогнозируется мокрый снег, переменный ветер до девяти метров в секунду, температура составит +6...+8 градусов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В России выпал снег
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