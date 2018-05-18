Пхеньян пригрозил полностью заморозить диалог с Сеулом

КНДР указала на возможность замораживания диалога с Республикой Корея. Как сообщила в пятницу газета The Chosun Ilbo, соответствующее заявление сделал председатель Комитета по мирному объединению родины КНДР Ли Сон Гвон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В интервью агентству ЦТАКон сказал, что до тех пор, пока ситуация, которая привела к отмене межкорейских переговоров на высоком уровне, не разрешится, "будет непросто снова сесть лицом к лицу с представителями южнокорейского режима".

Представитель Пхеньяна подверг Сеул критике за участие в совместных с США военных маневрах, отметив, что Юг поддерживает позицию Вашингтона, которая сводится к необходимости продолжать максимальное давление на Север до его полной денуклеаризации. Комментируя предложение южнокорейской стороны обсудить проблему учений, Ли Сон Гвон назвал его "верхом бесстыдства, направленным на придание репетиции вторжения в КНДР статуса допустимых действий".

The Chosun Ilbo отмечает, что КНДР таким образом пытается добиться сокращения масштабов южнокорейско-американских военных маневров, а также повлиять на США в вопросе определения способа денуклеаризации.

Во вторник агентство ЦТАК проинформировало о том, что власти КНДР отменили переговоры с Сеулом, которые были намечены на 16 мая, поскольку 11 мая начались американо-южнокорейские военно-воздушные учения Max Thunder. В сообщении эти маневры названы "преднамеренной провокацией, которая противоречит позитивному политическому развитию на Корейском полуострове". Пхеньян также поставил под вопрос проведение встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая запланирована в Сингапуре на 12 июня.