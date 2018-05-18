Китай прекращает расследование об импортируемом из США злаке
Власти Китая приняли решение остановить начатое в феврале этого года антидемпинговое и антисубсидиарное расследование в отношении импортируемой из США в КНР злаковой культуры сорго, говорится в опубликованном в пятницу заявлении министерства коммерции Китая, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Антидемпинговое и антисубсидиарное расследование в отношении импортируемого из США сорго прекращается ", - отмечается в заявлении.
Отмечается, что в ходе расследования следственные органы Китая получили многочисленные заявления от потребителей, которые выражали опасения, что антидемпинговые меры и соответствующее расследование приведут к росту затрат как производителей сорго, так и массового потребителя данной культуры, что не соответствует общим интересам.
Ведомство сообщает, что следственная группа также выяснила, что от соответствующего расследования и последующих мер могут пострадать в частности китайские производители свинины, которые используют сорго в качестве корма для животных, а в случае его подорожания они столкнутся с определёнными сложностями.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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