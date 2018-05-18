Рабочий убежал от мощного потока воды из прорвавшейся плотины - ВИДЕО
18 мая 2018 09:39 123
Неудачная проверка плотины Hidroituango на реке Каука, недалеко от колумбийского города Медельин, привела к разрушительным последствиям, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
В прошлую среду 16 мая, в результате неудачных строительных работ, бурные потоки реки Каука затопили несколько деревень, расположенных на севере Колумбии и оставили около 600 человек без крова.
Очевидец катастрофы запечатлел драматичный момент спасения одного из рабочих, который в самый последний момент успел отбежать в сторону и не попал под мощные потоки водной стихии.
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