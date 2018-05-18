Китайца поймали на российской границе с 27 кг ртути

Как передает Day.Az со ссылкой на Лайф, сотрудники таможни и пограничной службы нашли в грузовике, въезжающем из Китая в Россию через пункт пропуска Благовещенск - Хэйхэ, четыре бутылки с ртутью - это более 27 кг.

"Таможенников насторожил необычно тяжёлый вес жидкости, налитой в пол-литровые бутылки из-под безалкогольных напитков. По заключению экспертов, в бутылках находилась ртуть общей массой 27,5 кг. Ядовитое вещество пытался незаконно ввезти в кабине водитель грузовика, гражданин КНР", говорится в сообщении Дальневосточного таможенного управления.

По факту контрабанды ртути возбуждено уголовное дело.