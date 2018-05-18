В Турции произошло землетрясение

В турецкой провинции Амасья на севере страны произошло землетрясение магнитудой 4,1, пишут в пятницу турецкие СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по предварительным данным, пострадавших нет. О разрушениях не сообщается.

Землетрясение произошло в 07:35 по местному времени.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4 балла. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook