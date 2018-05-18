В Турции произошло землетрясение
18 мая 2018 09:47 47
В турецкой провинции Амасья на севере страны произошло землетрясение магнитудой 4,1, пишут в пятницу турецкие СМИ.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по предварительным данным, пострадавших нет. О разрушениях не сообщается.
Землетрясение произошло в 07:35 по местному времени.
Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4 балла. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.
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