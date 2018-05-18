Мужчину, передумавшего прыгать со скалы, спасли монахи - ВИДЕО

Господин Ху из Китая, решивший свести счёты с жизнью, отправился на гору Эмэйшань и вознамерился оттуда спрыгнуть, но в последний момент передумал, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Однако, 28-летний мужчина быстро понял, что оказался в ловушке, ведь для самоубийства он спустился на узкий выступ 3000-метровой скалы, а вот взобраться обратно уже не мог. К счастью, на помощь пленнику пришли монахи из близлежащего монастыря.

С помощью пожарного шланга они вытащили несостоявшегося самоубийцу, а после провели с ним беседу, попытавшись убедить господина Ху, что жизнь прекрасна несмотря на все временные тяготы.

Мужчина объяснил, что в последнее время у него были проблемы на работе, так что он не придумал ничего лучше, чем покончить с собой. Правда, теперь он осознал, что самоубийство - это не выход.

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