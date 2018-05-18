На Гавайях произошло новое извержение вулкана - ВИДЕО

18 мая 2018 10:54

Очередное извержение вулкана Килауэа произошло в четверг в 18:00. Оно сопровождалось мощными взрывами, которые закрыли небо пеплом и дымом, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

На Гавайях в четверг, 17 мая, произошло очередное извержение вулкана Килауэа. Об этом сообщает CNN.

По данным издания, извержение сопровождалось мощными взрывами, которые закрыли небо пеплом и дымом.

В свою очередь Геологическая служба США сообщила, что извержение произошло в 05:00 по местному времени (18:00 по киевскому времени).

Также сообщается, что была проведена эвакуация сотрудников обсерватории вулкана и национального парка. Местными властями был выпущен красный авиационный кодекс - предупреждает пилотов, чтобы они избегали потенциально опасного облака из пепла.

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На Гавайях произошло новое извержение вулкана

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