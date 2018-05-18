Во Франции предотвратили теракт
18 мая 2018 11:19 34
Двое молодых мужчин задержаны во Франции в связи с подготовкой нового теракта на территории страны, заявил в пятницу глава МВД Франции Жерар Коллон, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По словам министра, речь идёт о двух братьях, выходцах из Египта.
Он добавил, что злоумышленники хотели устроить теракт либо с применением сильнодействующего яда, либо со взрывчаткой.
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