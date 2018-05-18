Коты, которые попали в необычные ситуации, рассмешили пользователей Сети - ВИДЕО

В Сети набирают просмотры видеоролики с котами и кошками, попавшими в нестандартные ситуации. Короткие кадры были опубликованы в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Так, на одном из этих роликов кот "завис", пока его гладил хозяин. Пользователи интернета в шутку предположили, что животное "сломалось". На другом видео можно увидеть кота, у которого уши свернулись так, что он стал похож на Бэтмена. На еще одном ролике запечатлен кот, который заснул во время "упражнений" на когтеточке, прислонившись к ней головой. На последнем видео котенок забавно шевелит задними лапами во сне.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

