Франция заморозила активы компаний, подозреваемых в производстве химоружия в Сирии
18 мая 2018 12:47 116
Французские власти наложили арест на активы компаний и лиц, которых они считают причастными к программе разработки химоружия в Сирии.
Об этом сообщило в пятницу агентство AFP, ссылаясь на публикацию двух соответствующих постановлений в официальном вестнике Le journal officiel, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Запрет касается юридических лиц из Сирии, Ливана и Китая: компаний Al Mahrous Group (Сирия), в том числе двух ее филиалов в ОАЭ и Египте, Sigmatec (Сирия), Technolab (Ливан), а также торговой компании, базирующейся в Китае (Гуанчжоу).
Кроме того, речь идет о трех физических лицах: двух сирийских гражданах и уроженце Ливана, чье гражданство не указано.
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