Скандальная Cambridge Analytica обанкротилась

Компания Cambridge Analytica, причастная к скандалу вокруг использования личных данных пользователей социальной сети Facebook, подала заявление о банкротстве. Об этом в пятницу сообщил информационный портал BuzzFeed, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в четверг вечером Cambridge Analytica, принадлежащая британской консультационной компании SCL Elections, подала заявление в суд в Манхэттене в соответствии с главой 7 Кодекса США о банкротстве. Кроме того, заявление в суд о банкротстве представил американский филиал головной компании SCL Group, в которую входит SCL Elections.

В документах раскрываются некоторые подробности финансовых отношений внутри разветвленной организации. В частности, стало известно, что активы Cambridge Analytica составляют от $101 до $500 тыс., а долговые обязательства - от $1 млн до $10 млн.

Ранее сообщалось, что предприятие прекращает свою деятельность как в Великобритании, так и в США из-за резкого снижения спроса на их услуги и сокращения прибыли.

Скандал вокруг Cambridge Analytica разразился после того, как газета The New York Times сообщила, что Facebook передала этой аналитической компании персональные данные примерно 87 млн пользователей соцсети. Главе Facebook Марку Цукербергу в апреле пришлось выступить на слушаниях в Конгрессе США. Предприниматель заверил американских законодателей, что в дальнейшем соцсеть не допустит подобных нарушений.

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