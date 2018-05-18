Еврокомиссия отменила санкции США против Ирана на территории ЕС

Еврокомиссия "приняла в пятницу первый пакет мер по защите компаний ЕС в Иране от санкций США", юридически аннулировав их на территории ЕС. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Первым шагом стало утверждение "блокирующего регламента", который "запрещает компаниям ЕС выполнять экстерриториальные санкции США, разрешает компаниям возмещать в судебном порядке потери от действия третьих лиц, выполняющих эти санкции, и аннулирует действие на территории ЕС любых иностранных судебных решений по исполнению санкций США", говорится в документе.

В тексте заявления также говорится, что еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете "совершит визит в Тегеран уже в эти выходные" для обсуждения развития энергетического сотрудничества между Ираном и ЕС.

"В качестве мер укрепления доверия Еврокомиссия продолжит усиление продолжающегося секторального сотрудничества с Ираном и оказание ему поддержки, включая в энергетическом секторе, в том числе для средних и малых предприятий. В качестве первого шага еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете совершит визит в Тегеран уже в эти выходные", - говорится в заявлении.

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