Samsung в видео высмеяла медлительность iPhone - ВИДЕО

Рекламный ролик под названием Move on (Двигайся дальше) посвящен преимуществам гаджетов южнокорейского производителя, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

Компания Samsung выпустила рекламу Galaxy S9 под названием Move on (Двигайся дальше). В ролике производитель акцентирует преимущества, которыми обладает его продукция.

По сюжету рекламного ролика, его героиня постоянно сталкивается с различными неудобствами из-за того, что использует "медленный" iPhone 6.

В то же время все остальные герои видео успешно справляются со всеми задачами, поскольку используют смартфон Galaxy.

В конце видео измученная девушка также отдает предпочтение гаджету южнокорейской компании - Galaxy S9 Plus.

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