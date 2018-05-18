У гольф-клуба Трампа произошла стрельба
18 мая 2018 14:33 73
Один человек задержан после стрельбы у гольф-клуба в штате Флорида, принадлежащего президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию, передает Day.Az.
Как сообщает полиция города Дорал в Twitter, стрельба произошла у гольф-клуба в пятницу. Стражи порядка задержали подозреваемого. По информации полиции округа Майами-Дейд, он был госпитализирован, его состояние неизвестно.
В результате инцидента никто не пострадал. Угрозы для жителей на данный момент нет.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
13:55
Прогноз погоды на завтра
-
17 Май 15:42 134 469
-
17 Май 22:00 30 875
-
17 Май 17:54 11 609
-
17 Май 21:30 6 742
-
09:32 5 689