У гольф-клуба Трампа произошла стрельба

Один человек задержан после стрельбы у гольф-клуба в штате Флорида, принадлежащего президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию, передает Day.Az.

Как сообщает полиция города Дорал в Twitter, стрельба произошла у гольф-клуба в пятницу. Стражи порядка задержали подозреваемого. По информации полиции округа Майами-Дейд, он был госпитализирован, его состояние неизвестно.

В результате инцидента никто не пострадал. Угрозы для жителей на данный момент нет.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook