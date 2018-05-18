Случайные свидетели спасли двух детей из салона автомобиля, упавшего в море - ВИДЕО

Беспечность молодого отца, оставившего свой автомобиль на пристани, чуть не привела к гибели двоих детей, находящихся в салоне транспортного средства, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Свидетель инцидента, произошедшего несколько дней назад в гавани острова Себу (Филиппины), запечатлел драматичный момент спасательной операции, участие в которой приняли случайные прохожие.

По информации местной прессы, мужчина не поставил свой автомобиль на ручник и отлучился на несколько минут. Транспортное средство скатилось с пристани и начало тонуть. Очевидцы инцидента бросились спасать детей, оказавшихся заблокированными в салоне автомобиля.

Со слов свидетелей происшествия, несколько человек попытались остановить неуправляемое транспортное средство, но не смогли ничего сделать. После чего участники операции спасения вызволили двух детей из салона.

Позднее автомобиль при помощи крана вытащили на берег. О дальнейшей судьбе беспечного папаши ничего не уточняется.

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