Утвержден новый состав правительства РФ
18 мая 2018 15:25 382
Президент России Владимир Путин на встрече с премьером Дмитрием Медведевым сообщил, что одобряет представленные ему кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Встреча проходит в резиденции российского президента Бочаров Ручей. На встрече в понедельник Медведев представил Путину предложения по структуре правительства, которую глава государства одобрил.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
15:05 233
Ассанжа лишают охраны
15:05