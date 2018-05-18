Утвержден новый состав правительства РФ

Президент России Владимир Путин на встрече с премьером Дмитрием Медведевым сообщил, что одобряет представленные ему кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Встреча проходит в резиденции российского президента Бочаров Ручей. На встрече в понедельник Медведев представил Путину предложения по структуре правительства, которую глава государства одобрил.

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