Протестующие в Армении перекрыли дорогу к крупнейшему золотому руднику страны
Несколько десятков протестующих перекрыли дорогу к крупнейшему в Армении золоторудному месторождению рядом с городом Сотк.
Об этом в пятницу сообщила пресс-служба компании GeoProMining Gold, которая занимается разработкой драгоценных металлов в республике, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"С 17 по 18 мая "чахджики" (незаконные добытчики золота) перекрыли дорогу к Сотскому месторождению и парализовали весь процесс производства, мотивируя свои действия политическими требованиями. Они утверждают, что являются участниками протестного гражданского движения и борются за свои права", - отмечается в сообщении пресс-службы компании.
Протестующие, которые, как утверждает компания, занимаются частной незаконной добычей драгоценного металла в этом районе, требуют отставки руководства Сотского месторождения. Пресс-служба компании также высказала опасения, что протесты могут привести к полной остановке работ на ее предприятиях.
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