Путин снова назначил Лаврова министром иностранных дел

18 мая 2018 17:11

Президент РФ Владимир Путин назначил Сергея Лаврова министром иностранных дел РФ, соответствующий указ цитирует пресс-служба Кремля, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Лаврова Сергея Викторовича министром иностранных дел Российской Федерации", - говорится в документе.

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