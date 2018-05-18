Путин снова назначил Лаврова министром иностранных дел
18 мая 2018 17:11 269
Президент РФ Владимир Путин назначил Сергея Лаврова министром иностранных дел РФ, соответствующий указ цитирует пресс-служба Кремля, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Лаврова Сергея Викторовича министром иностранных дел Российской Федерации", - говорится в документе.
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