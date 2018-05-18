Стрельба в школе в Техасе - ФОТО

Стрельба произошла в средней школе Santa Fe американского города Санта-Фе, штат Техас, сообщается в заявлении школы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня утром в средней школе произошел инцидент с участием стрелка. Район был заблокирован. Мы предоставим дополнительную информацию, как только она будет доступна", - говорится в сообщении.

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