Германия не даст в обиду свои предприятия в Иране - ПОДРОБНОСТИ

Германия будет работать над дополнительными механизмами защиты своих предприятий в Иране, сообщили Trend в пятницу в пресс-службе посольства Германии в Баку, комментируя недавнее решение США выйти из ядерной сделки с Ираном, передает Day.Az.

"Германия будет работать вместе с Великобританией и Францией, а также другими странами-членами и структурами Европейского союза над дополнительными механизмами и мерами по защите своих предприятий, осуществляющих деятельность в Иране или затронутых событиями иным образом, как на национальном уровне, так и на уровне ЕС", сообщили в пресс-службе.

Ранее министр иностранных дел Германии Хейко Маас заявил, что Германия по-прежнему привержена ядерной сделке и будет продолжать работать над тем, чтобы соглашение могло оставаться в силе.

"Эта сделка - успешный результат многолетних длительных и жестких дипломатических переговоров. И, помимо всего прочего, она работает", - сказал Маас.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о решении Вашингтона выйти из иранской ядерной сделки. Он отметил, что необходимо подписать новое соглашение с Ираном. Президент США также пообещал восстановить санкции против Ирана, которые были отменены в рамках сделки.

14 июля 2015 года между Ираном и шестью международными посредниками (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция) был подписан Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA), известный как сделка по ядерной программе Ирана. 16 января 2016 года участники сделки объявили о начале ее реализации. В соответствии с достигнутыми договоренностями, Иран обязался приостановить свою ядерную программу и перевести её под полный контроль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в обмен на отмену санкций, введенных ранее Советом Безопасности ООН, Европейским союзом и Соединенными Штатами Америки.