В Техасе задержали подозреваемого в стрельбе в школе

Число погибших в пятницу в результате стрельбы в школе в городе Санта Фе в Техасе может составить до десяти, сообщил шериф округа Харрс Эд Гонсалес, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Один подозреваемый находится под стражей, второй человек, представляющий интерес для следствия, задержан и сейчас его допрашивают. Подтверждены несколько погибших, их число может быть от восьми до десяти, включая учеников и работников (школы)", - сказал шериф журналистам.

По словам Гонсалеса, задержанные, предположительно, являются учащимися школы. Инцидент произошел в районе 07.30-08.00 по местному времени.

По данным представителя местной больницы, на лечении сейчас находятся трое раненых, один из которых в критическом состоянии.