Эрдоган: Исламский мир не сдал экзамен по Иерусалиму

Исламский мир не прошел экзамен по Иерусалиму, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, говоря о недостаточно резкой реакции мусульманских стран на перенос американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, сообщают турецкие СМИ.

"Иерусалим - это не просто город. Это символ для мусульман, это экзамен. Исламский мир этот экзамен не сдал. И весь мир его тоже не сдал", - отметил Эрдоган.

По его словам, ООН не смогла эффективно противостоять тем действиям, которые совершили США.

"Мы, мусульмане, ничего не делаем, кроме того что осуждаем", - заявил Эрдоган, выступая в Стамбуле на митинге протеста против действий Израиля в секторе Газа.

По словам Эрдогана, если мусульмане вместе встанут против гнета, то безрассудство Израиля долго не продлится. Президент Турции добавил, что нельзя приравнивать еврейский народ к сионистам, а американцев призвал выступить тех против ошибок, которые совершает руководство США.

Ранее вице-премьер Турции Бекир Боздаг сказал, что в знак почтения памяти погибших при столкновениях в секторе Газа и солидарности с палестинцами в Турции объявлен трехдневный траур.

Акции протеста проходят в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты ведут огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погибли 55 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур. Ситуацию в секторе Газа во вторник обсудит Совбез ООН.