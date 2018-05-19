Эрдоган рассказал о статусе Иерусалима

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что статус Иерусалима является "красной чертой" для исламского мира. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

"Иерусалим - это наша "красная черта". Мы не признаем решение США о переносе туда посольства, их политика еще больше провоцирует Израиль. Руководство США наказало палестинцев, а Израиль, который нарушает международное право, оказался награжденным", - сказал Эрдоган после саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС).

По его словам, "создание международного комитета по расследованию ситуации в секторе Газа - это необходимость".

Он также подчеркнул, что члены ОИС призывают все страны официально признать Восточный Иерусалим столицей Палестины.