В Тбилиси появится "туристический патруль"

Безопасность иностранных гостей и порядок в туристических зонах Тбилиси обеспечат специально выделенные отряды патрульной полиции.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МВД Грузии Георгий Гахария.

"Число посещающих Грузию туристов ежедневно растет, это большая польза для экономики, но в то же время большой вызов для правоохранительной системы. Мы определили в Тбилиси конкретные локации и маршруты. С понедельника 20 экипажей пешеходных патрулей начнут патрулировать в туристических зонах", - сказал Гахария в парламенте.

По его словам, ежемесячно количество патрулирующих будет расти. Планируется достичь 60 отрядов, которые будут держать под контролем ситуацию в туристических местах грузинской столицы.

"Это будет подобно туристическому патрулю, который поможет сохранить порядок и обслужить туристов", - добавил Г.Гахария.