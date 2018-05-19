В Афганистане 8 человек погибли при взрывах на стадионе

На северо-востоке Афганистана на стадионе произошла серия взрывов, в результате происшествия погибли восемь человек. Об этом сообщает телеканал TOLO News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, взрывы прогремели во время матча по крикету на стадионе города Джелалабад провинции Нангахар.

Как отмечается, в результате инцидента также пострадали 45 человек. При этом среди погибших организатор соревнования и заместитель мэра города Мехтарлам.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в мечети в провинции Хост на востоке Афганистана погибли 10 человек.

Как отмечалось, при взрыве еще 29 человек получили ранения.